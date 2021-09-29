Biden'dan teröristbaşına söz! Her şeyi anlattı

Terör örgütü PKK/ YPG/PYD'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ABD'li The Times gazetesine röportaj verdi.

Teröristin verdiği röportajda kullandığı ifadeler ABD'nin terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına verdiği desteği kanıtlar nitelikte oldu.

Mazlum Kobani The Times gazetesine verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyecekleri yönünde söz verdiğini söyledi.

Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden'ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

"Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu" diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştü.

ABD'nin Afganistan'dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını söyleyen terörist Kobani, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini belirterek "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.