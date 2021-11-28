Biden'dan tepki çeken hareket
ABD Başkanı Joe Biden'ın kapalı mekanda maskesini indirdiği görüntüler tepkilere neden oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket Adası'nda bir mağazada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında brifing aldıktan ve 8 Afrika ülkesinden uçuşları yasakladıktan sonra maske kurallarını ihlal ederken görüntülendi.
Şükran Günü haftasını ailesiyle birlikte Nantucket'ta geçiren Biden, bir mağazada görüntülendi.
Objektiflere yansıyan Biden'ın, yeni varyanta ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde maskesini boğazına indirdiği görüldü.
Ayrıca mağazının kapısında yer alan uyarı yazısında "Yüz maskesi gereklidir" şeklinde uyarının yazıldığı görüldü.
Adada daha önce alınan bir kararla kapalı mekanlarda maske takılması zorunluluğu geri getirilmişti.