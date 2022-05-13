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Dünya Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Destekliyorum
Dünya

Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Destekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 21:08:00 -
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Destekliyorum

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Joe Biden'ın bugün Andersson ve Niinisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi" ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

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