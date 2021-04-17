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Dünya Biden’dan İran’a tepki
Dünya

Biden’dan İran’a tepki

ABD başkanı Joe Biden, İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeye başlamasının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:23:00 -
Biden’dan İran’a tepki

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Joe Biden, İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmeye başlamasının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Beyaz Saray’da Japon başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Biden “İran’ın % 60 zenginleştirme girişimini desteklemiyoruz. Ayrıca % 60 zenginleştirmeye doğru ilerlemenin faydalı olacağını düşünmüyoruz. Ancak İran’ın müzakereler üzerinde anlaşmaya devam etmesinden memnunuz. ” ifadesinde bulundu. İran’ın uranyum zenginleştirmesinin Viyana görüşmelerine bir katkı sağlamayacağını belirten Biden, müzakerelerle ilgili olarak şimdiden bir yargıda bulumanın erken olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise, İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirme konusundaki adımını kışkırtıcı olarak niteleyerek  “İran’ın son hamlesi, müzakerelerdeki ciddiyeti hakkında şüpheler uyandırıyor ve nükleer anlaşmanın tarafları bunu reddetmelidir.” dedi.

 

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