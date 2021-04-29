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Dünya Biden'dan Çin ve Rusya açıklaması
Dünya

Biden'dan Çin ve Rusya açıklaması

Kongre üyelerine hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Çin ve Rusya ile gerilim aramadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 05:03:00 -
Biden'dan Çin ve Rusya açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine hitap ederek, görevdeki ilk 100 gününe dair açıklamalarda bulundu..

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- ABD, Çin ile çatışma aramıyor.

- Yüz gün önce Amerika yanıyordu, ancak o zamandan beri kabul edilen kurtarma planları ve reformlar sayesinde yeniden yükselmeye hazır.

- Rusya Devlet Başkanı Putin'e ABD'nin gerilim aramadığını ancak eylemlerinin sonuçları olacağını açıkladım.

- Çin Devlet Başkanı Şi'ye, ABD'nin Avrupa'da NATO ile yaptığı gibi İndo-Pasifik'te de güçlü askeri varlığını sürdüreceğini söyledim.

- Kovid-19'la savaşta daha yapacak çok işimiz var, gardımızı düşüremeyiz.

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