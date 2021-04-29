Biden'dan Çin ve Rusya açıklaması
Kongre üyelerine hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Çin ve Rusya ile gerilim aramadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine hitap ederek, görevdeki ilk 100 gününe dair açıklamalarda bulundu..
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- ABD, Çin ile çatışma aramıyor.
- Yüz gün önce Amerika yanıyordu, ancak o zamandan beri kabul edilen kurtarma planları ve reformlar sayesinde yeniden yükselmeye hazır.
- Rusya Devlet Başkanı Putin'e ABD'nin gerilim aramadığını ancak eylemlerinin sonuçları olacağını açıkladım.
- Çin Devlet Başkanı Şi'ye, ABD'nin Avrupa'da NATO ile yaptığı gibi İndo-Pasifik'te de güçlü askeri varlığını sürdüreceğini söyledim.
- Kovid-19'la savaşta daha yapacak çok işimiz var, gardımızı düşüremeyiz.