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Dünya Biden'dan Çin açıklaması: Benim dönemimde olmayacak
Dünya

Biden'dan Çin açıklaması: Benim dönemimde olmayacak

ABD ve Çin arasındaki küresel rekabetten dolayı ortaya çıkan tartışmalar bitmek bilmiyor. ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile rekabet peşinde olduklarını ve Çin'in en güçlü ülke olma hedefine başkanlığı döneminde erişemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:05:00 -
Biden'dan Çin açıklaması: Benim dönemimde olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, ilk basın toplantısında, Afganistan'dan 1 Mayıs'a kadar çekilmelerinin zor olduğunu ve Çin'in küresel bir hakimiyet kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi.

Başkanlığının ilk 100 günü için 100 milyon COVID-19 aşısı hedefi koyduklarını belirten Biden, "Bu hedefimize çoktan ulaştık. Şimdiki hedefimiz ilk 100 günde 200 milyon doz aşı." ifadesini kullandı.

Biden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Brüksel'de NATO müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.

Joe Biden, gelecek planlarına ilişkin, "2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyorum." diye konuştu.

78 yaşındaki Joe Biden'ın, toplantıda "120 yıl önce Senatoya girdiğimde." şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu.

Çin'e "rekabet" mesajı

Çin'e yönelik dış politikalarını da değerlendiren Biden, "Çin ile çetin bir karşılaşma değil, bir rekabet peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarının altını çizerek "Çin dünyada hakimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

murat

Sabah söylediğini öğle vakti gelmeden unutan, kürsüde ise beyni tekleyip konuyu şaşıran bu adam bence abdnin layığı oldu ama bunu oynatan ipler kimin elindeyse istedikleri gibi sürerler.
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deniz

ÇİN İHRACATI SENİ GEÇİYOR BOYNUZ KULAĞI GEÇİYOR RUSYA ÇİN TÜRKİYE SARMALI GELİYOR BİDEN B.K HERİF EN AĞIR TOKATI YİYECEKSİN YAPTIRIMIN KRALI SANA GELECEK HABERİN YOK MORUKKKK
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