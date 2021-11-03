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Siyaset Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş
Siyaset

Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş

Başkan Erdoğan ile Roma'da bir araya gelen Biden, görüşmede, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra, "Ben eğer şu geride kalan 7 yıl boyunca Başkanlık koltuğunda oturuyor olmuş olsaydım, bu sorunların hiçbiri olmazdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 08:43:00 -
Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş

Gazeteci yazar Mehmet Acet, kaleme aldığı yazısında, Erdoğan-Biden görüşmesinden yeni bir detayı daha anlattı.

Biden'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltme sözü verdiğini kaydeden Acet'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"İkili ilişkilerdeki sorunların değerlendirildiği bölümde Joe Biden, döneminde Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra çok ilginç bir cümle kuruyor:

'Ben eğer şu geride kalan 7 yıl boyunca Başkanlık koltuğunda oturuyor olmuş olsaydım, bu sorunların hiçbiri olmazdı.'

Bu cümleyi ilginç kılan, geride kalan o 7 yılın içerisinde sadece rakibi Trump döneminin değil, Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama'nın ikinci döneminin de zikredilmiş olması.

Mevcut ABD Başkanı'nın sadece Trump'a değil, ilişkilerin kötüleşmesinin sorumlularından biri olarak Obama'ya da göndermede bulunması hayli dikkat çekici bir durum.

Demek ki Biden, 15 Temmuz darbe girişimi dâhil, Türk/Amerikan ilişkilerini ciddi şekilde zehirleyen pek çok anti-demokratik girişimle alâkalı olarak kendisinin bir suçunun olmadığı konusunda Erdoğan'ı ikna etmek istemiş.

2019 sonunda New York Times editörlerine konuşurken Erdoğan'ı muhalefetle işbirliği yaparak görevden uzaklaştırma vaadinde bulunan bir ismin bunu söylediğini düşünmek, 'Ne kadar inandırıcı' sorusunu beraberinde getiriyor olsa da, böyle bir yaklaşımın muhatabının güvenini kazanma anlamında iyi bir taktik olduğu su götürmez."

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Yorumlar

Modern Necmettin

Secimlerden sonra yeni hükümet zaten herseyi cözecek. Bizim ABD`ye ihtiyacimiz kalmayacak. Ikinci el ucaklar geri gönderilecek, Rusya ile iliskiler askiya alinacak. AB`ye biz gelirsek hemen alacaklar, modern insan istiyorlar aralarinda. Basörtülü olanlara alerji var.
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Nerenizle tercüme ettiniz?

Bir de sadece reyiz e dediyse , ve reyiz in düt dediği keçi olsa , dağlar taşlar keçi olurdu
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