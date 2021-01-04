  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup
Dünya

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:32:00 -
Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup

Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri' için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sefer

pedofil gay biden
  • Yanıtla
AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu
Dünya

AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu

AP News'in geçtiği son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Güney Kore bandıralı bir petrol tankerinin İran tarafından e..
Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var
Siyaset

Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal darbe çıkışı sonrası çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay