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Dünya Biden'dan Aliyev'e kutlama mesajı
Dünya

Biden'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 23:36:00 -
Biden'dan Aliyev'e kutlama mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, gönderdiği kutlama mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına mutlu ve bereketli bir nevruz dileklerinde bulunarak bu yenilenme çağının iş birliği ve barışa olan bağlılığın yeniden teyidi için fırsat olduğunu kaydetti.

Ortak güvenlik endişeleri ve bölgesel uzlaşı konularının çözümü için Azerbaycan'la birlikte çalışacaklarını belirten Biden, AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak, Dağlık Karabağ sorununun kalıcı ve barışçıl çözümüne ulaşmalarında taraflara yardımcı olmaya ve müreffeh ve barışçıl bir gelecek için Ermenistan ile Azerbaycan arasında uzlaşmayı teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Biden, Azerbaycan'da ekonominin çeşitlendirilmesi yönündeki girişimleri ve Hazar Denizi'nde enerji imkanlarının geliştirilmesi çabalarını desteklediklerini bildirerek ABD'nin ekonomik iş birliği için yeni fırsatları gözden geçirmek arzusunda olduğunu kaydetti.

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