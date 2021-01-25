Biden'dan ABD ordusunu yumuşatacak karar: Artık eşcinsel sapkınlar da yer alacak!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2019'da yürürlüğe giren eşcinsel sapkınların orduya alınmaması yönündeki kararnamesi yeni Başkan Joe Biden tarafından bozuldu.

Sapkınlar da orduya alınacak

20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, eski yönetimin tartışmalı kararlarını geri çeviren kararnamelere imza atmaya devam ediyor. Biden tarafından bugün imzalanan kararnameyle orduda görev almak için yeterli kalifiyede olan herkesin görev alması gerektiği vurgulanarak, sapkın translara yönelik 'orduda yer alamazlar' yasağı kaldırıldı.

Beyaz Saray'dan söz konusu karara ilişkin açıklama yapıldı:

"Başkan Biden, cinsel kimliğin ordu hizmetine engel olmaması gerektiğine ve Amerika'nın gücünün çeşitlilikte olduğuna inanıyor."

Eski başkanlardan Obama sapkınların önünü açmıştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016'da Pentagon'un trans sapkınları istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon'a 1 yıl süre tanımıştı. Ancak sürenin dolması üzerine Trump, sapkınların orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu. Trump, Mart 2018'de sapkınların orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza atmıştı.