Biden'a kritik uyarı: Bir gün senin de gözünü oyar

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme dair soruları yanıtladı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biden'ın Türkiye'ye dönük suçlamaları

Açık, aleni şekilde Türkiye'yi suçlamaktır. Asla kabul edilemez. Sayın Biden önce şuna baksın: Terör örgütlerini vekalet savaşlarının unsurları haline getirenler kimlerdir? DEAŞ'ı oraya getirerek, ellerine on binlerce dolarlık ölüm silahları verenler kimlerdir? Hangi ülkelerin lojistik, istihbari desteği vardır?

Suriye halkının iç dinamikleriyle değil maalesef emperyalist ülkelerin hesapları yüzünden bugün terör örgütlerinin cenneti haline getirilmiştir. Burada en fazla bedel ödeyen masum Suriye halkıdır. 7-8 milyon Suriyeli göçmen haline getirilmiştir. Bütün bunların ötesinde, tabii ki Suriye halkıyla birlikte en büyük acıyı çeken de başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerdir.

Türkiye, Suriye topraklarındaki operasyonlarını hayati olarak egemenliğini korumak, Türkiye'nin parçalanmasını önlemek için bütün uluslararası muhataplarına da haber vererek bu operasyonları gerçekleştirmiştir.

Biden'a Kilis'e düşen bombaları hatırlatırız. Suriye'den Türkiye'nin içine sızarak İstanbul'da, Ankara'da bombalar patlatan PKK, YPG, DEAŞ'lıları hatırlatırız. Türkiye kendi halkının canını korumak için Suriye'de.

"Senin de gözünü oyar"

Terör örgütlerinin gücü, vekalet savaşlarının unsuru olarak kullanılmasının sonucudur. Terör örgütleri bir hafta desteklenmesin, ömrü uzun olmaz. Besle kargayı, oysun gözünü. Terör örgütlerini beslerseniz, bir gün gelir sizin de gözünüzü oyar.

2023 seçimleri

Siyasi tecrübeyle biz her gün seçim varmış gibi çalışan, milletle irtibatını koparmamaya gayret eden bir partiyiz. Şu anda da çalışmalarımız hummalı şekilde devam ediyor. Tabii 2021 yılı içerisinde önemli yatırımlar tamamlanmaya çalışılır. Esas itibariyle önümüzdeki yılın ikinci yılından itibariyle seçim satıh mahalline girilmiş olur.

Bir ay evvel Ulaştırma Bakanımızla birlikte Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanan kedi yolundan yürüdük. Orada şunu gördük: 2023'ün 18 Mart'ında bitirilecek olan köprü Allah'ın izniyle 2022'de bitecek, inşallah 18 Mart'a yetişecek. Çok hızlı çalışılıyor. Buna benzer onlarca örnek var.

(2022 Kasım'da erken seçim olacağı iddiaları) Burada tutumumuz bellidir. Siyasal şartlar ve aritmetiği olması lazım. İktidar partisi erken seçime gitmek istemezse bunu Meclis'ten nasıl geçireceksiniz? Ben siyasal şartlar ve aritmetik açısından erken seçim olmayacağı kanaatindeyim.

Muhalefetin ortak adayı AK Parti'yi tedirgin ediyor mu?

İttifakların oluşması masa başındaki konuşmalardan daha çok o partilere oy vermiş seçmenlerin arasındaki gönül birliğiyle ilgilidir. Cumhur İttifakı'nı masa başındaki uzlaşı oluşturmadı, 15 Temmuz gecesinin vatanseverlik ruhu oluşturdu.

Karşı tarafta Erdoğan karşıtlığı üzerinden oluşan bir ittifak var. HDP açık iş birliği, gizli müttefiklik yapıyor.

Parlamenter sisteme döneceğiz diyecekler. Buradan bu partilerin ne anladığını bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi millet tarafından kabullendi. Ama Türkiye 90 yıllık sistemini barış içinde değiştirdi. Anayasa değişikliği yokmuş, milletin iradesi yokmuş gibi konuşulması son derece yanlıştır.

Bizim elimiz rahat. Kimin aday olacağını biliyoruz. Kampanya sürecini biliyoruz. Halkımızın beklentilerini biliyoruz. 2023'te hem Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve AK Parti'nin açık ara birinci parti olmasını sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz.

(Muhalefetin ortak adayı) Düşük profilli, siyasal tabanı olmayan, ola ki seçtirebilirlerse cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendilerinin önünde engel olmayacak isim ya da isimler üzerinde konuştuklarını tahmin ediyorum.

Biz muhalefet partilerinin somut tekliflerle ortaya çıkmasının Türkiye siyasetini zenginleştireceği kanaatindeyiz. Eğer bu anlamda başta ana muhalefet partisi -artık ana muhalefet partisi değil, Türkiye'nin ikinci partisi demek gerekir- olmak üzere, bütün partilerin projeyle ortaya çıkmasından seviniriz. Bizim kızdığımız yalan siyasetidir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak sıkıntı görmüyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı cumhurbaşkanlığını kazanacak bir rakama ulaşacaktır. Bizim ana stratejimiz dostlarımızı artırmak, insanların gönlünü kazanmak, gönlünü kazandığımız insanların gönüllerinden düşmemek.

"Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklaması

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okunmasını dilerim. Siyasi cinayetlere, faili meçhullere son veren AK Parti iktidarıdır. Bu anlamda milletimiz rahat olsun. Bir daha hiçbir çete, hiçbir grup siyasi çatışmaların, cinayetlerin işlenmesine yol açamayacak, varsa bu grupların hepsine bundan sonra da hareket alanı bırakılmayacaktır. AK Parti milletimizin içine fitne sokacak hiçbir adım atmaz.

Hayat pahalılığına karşı ne yapılacak?

Ekonomik gelişmeyi sadece tek noktaya bakarak değerlendirmek mümkün değil. Üretim, tedarik ve tüketim zincirleri paramparça oldu pandemi sürecinde. Dolayısıyla bazı ülkelerde tamamıyla tedarik zincirleri kırıldı. Türkiye'nin dikkat ettiği iki nokta vardı. Birincisi tezgahı dağıtmamak. Ayrıca dal gelirlerinin alım gücü desteklendi. Bunun sonucu olarak geldiğimiz nokta nedir? 2020'de 1,8 büyüyen ender ülkelerden biri Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde 9,10 civarında büyümeyle Türkiye 2021'i kapatacaktır.

Önümüzdeki dönem Türkiye için çok büyük imkan dönemi olacak.

Fiyatların ucuzlatılması için her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. Belki önümüzdeki dönemde hızlı şekilde gündeme gelecek market yasasıyla birlikte marketlerin fahiş fiyat konusu olmasından çıkarılması gibi bu anlamdaki tedbirleri alacağız.