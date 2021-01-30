Biden'a güvenen YPG/PKK'nın yeniden sesi çıkmaya başladı

ABD'de 20 Ocak'ta Joe Biden yemin ederek resmen göreve başladı. Biden, Başkan seçilmesiyle birlikte göreve de Türkiye'nin önceden bildiği isimleri getirdi. Türkiye kamuoyu Brett McGurk ve Lloyd Austin isimlerini yakından tanıyor. Brett McGruk, istifa ettiği 22 Mart 2018'e kadar DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinde bulunuyordu.

McGurk, YPG'yle yakın ilişkileri olan ve sık sık teröristlerle poz veren bir isimdi. Lloyd Austin ise ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Austin ise ABD Merkez Komutanlığı yaptığı dönemde Suriye'de YPG'nin silahlanmasında ve eğitilmesinde önemli rol oynamıştı.

YPG'nin Suriye'deki siyasi kanadı SDG'nin Eşbaşkanı İlham Ahmed

Yeniden sesleri çıkmaya başladı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, geçtiğimiz hafta 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başladı. Biden, ekibinde daha önceden Suriye'de görev yapan ve YPG'ye destek veren isimlere görev verdi. Bu durumu gören ve uzun süredir sessizliğe bürünen YPG'de Biden'dan aldığı güçle sesini çıkarmaya başladı.

Suriyeliler Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türk askerine destek oldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren siyasi kanadı SDG'nin eşbaşkanlarından İlham Ahmed, düzenlediği son toplantıda bir kez daha Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu söyledi. Terörist Ahmed küstah bir şekilde, Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak ve Suriye'yi parçalamakla suçladı.

Konuşmasının büyük bir kısmında Türkiye'yi hedef alan YPG'nin siyasi kanadında bulunan İlham Ahmed, Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal ederek topraklarını genişletmekle de suçladı.

Biden'ın yeniden görev verdiği McGurk PG'li teröristlerle iç içeydi

Kuyruk acıları var

Terör örgütünün iddiaları bu yöndeyken Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK'ya karşı bugüne kadar 3 harekat başlattı. Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'yla Türkiye; hem Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri DEAŞ ve YPG'nin yayılmasını önledi. Hem de sınırlarındaki tehlikeyi önledi. Mehmetçik'in düzenlediği son harekat olan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da evlerini terk emek zorunda kalan binlerce Suriyeli topraklarına geri döndü.

ABD'nin yeni savunma bakanı Llyod Austin Suriye'de YPG'yi eğiten ve silahlandıran isimdi

Bıden'a güvenen YPG'nin sesi çıktı

Bahar Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde sular nispeten daha önceki yıllara göre durulmuşken ve kan kaybeden YPG kabuğuna çekilmişken Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle YPG de hareketlenmeye başladı. Henüz bir hareket göstermeyen YPG, siyasi isimler üzerinden Türkiye'yi hedef almaya başladı. YPG'nin siyasi kanadı SGD'nin eşbaşkanı İlham Ahmed'in bugün yaptığı toplantıda Türkiye'yi hedef almasının altında yatan neden de bu.

Bıden'ın ekibindeki isimler YPG'ye yakın isimler

Trump'la yaşadığı "derin görüş ayrılıkları" nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden ve YPG'ye yakınlığıyla bilinen Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak sahneye geri döndü. 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD askerlerine komuta eden, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın başına getirilen Lloyd Austin ise ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Austin, Suriye'de YPG'yi silahlandıran ve eğit-donat faaliyetlerini yürüterek YPG'yi eğiten isim olarak biliniyordu.

Takvim