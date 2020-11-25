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Dünya Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:46:00 -
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın yönetimine geçiş süreci başlarken, Türkiye ile nasıl bir siyasetin yürütüleceği merak konusu. Özellikle seçim öncesi söylemlerinde pek de dostane bir mesaj barındırmayan Biden'ın yakınındaki isimler, Türkiye'ye karşı Trump'tan daha sert bir tavır takınılacağını ifade etti.

Demokrat Parti'nin bir kıdemli isimlerinden Chris Van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye değerlendirmelerde bulundu.

Daha sert tavır gelmesi bekleniyor

Van Hollen, Biden yönetiminin Trump yönetimine kıyasla Ankara'ya çok daha sert tavır sergilemesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

"Yunanistan ve diğer Avrupalı müttefiklerimiz Biden yönetiminden son 4 yılda deneyimledikleri kaotik ve güvenilmez dış politikaya son vermesini bekleyebilir" diyen Demokrat Senatör, şöyle devam etti:

"Birinci öncelik, Trump yönetiminde tarihi dip gören Avrupa'daki demokratik müttefiklerimizle ilişkilerin onarılması ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter yönetiminin saldırısı altındaki hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve basın özgürlüğü ilkelerinin tesisine yeniden odaklanmak olacaktır."

NATO müttefiki muamelesi göremez

Van Hollen, Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalar nedeniyle NATO'dan uzakta bir yapıda bulunduğunu ifade ederken, rotasının değişmediği müddetçe bir NATO üyesi muamelesi göremeyeceğini savundu:

"Türkiye, son 4 yılda sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmekte giderek daha başarısız oldu ve rotasını değiştirmediği müddetçe sadık NATO müttefiki muamelesi göremez."

S400, Doğu Akdeniz ve Maraş

ABD'li siyasetçi ayrıca S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde faaliyetlerin devam ettirileceğini ifade ederken, Doğu Akdeniz ve Maraş meselerinin de mercek altına alınacağını belirtti:

"Kongre, NATO güvenliğini tehdit eden Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemini aldığı ve artık aktive ettiği için yasalar uyarınca Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmeye devam edecek."

"Buna ilaveten Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyinde ve diğer yerlerde uluslararası hukuku tekrar tekrar ihlal etmesi, Maraş'la ilgili BM kararlarını ihlali ve iç siyasi muhaliflerine ve basına karşı ciddi insan hakları ihlalleri, demokratik bir müttefikin yönetilme tarzıyla tutarsızdır."

Küstah sözler

Van Hollen sözlerini "Türkiye'ye eylemlerinin hesabını sormak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye tamamladı.

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Yorumlar

Eren

Hayaller ve gerçekler farklıdır. Amerika bu bölgeden defolup gidinceye kadar bu can bize haram olsun.
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Ali

Türkiye halkı seni 8 gözle bekliyor hergele sen kimsin ulan
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