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Otomotiv Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri
Otomotiv

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Yeniakit Publisher
2024-04-13 20:51:00 -
Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

ABD Başkanı Joe Biden'a mektup: Elektrikli araçların ithalatını yasaklama çağrısı yapıldı. Tesla'nın sahibi Elon Musk da "Önlem almazsak bizi yok edecekler" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden'a Çin üretimi elektrikli araçların ithalatını yasaklama çağrısı yapıldı. Tesla'nın sahibi Elon Musk da "Önlem almazsak bizi yok edecekler" demişti.

Demokrat Ohio Senatörü Sherrod Brown, perşembe günü Biden'a gönderdiği mektupta, "Çin menşeli elektrikli araçlar, Amerikan otomobil endüstrisine varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Senato'daki Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin başkanlığını yapan Brown, Çin'de devletin elektrikli araç üreticilerine sağladığı desteğin, ABD açısından rekabeti olumsuz etkilediğini belirtti.

Brown, mektubunda "Çin'in devlet desteğiyle Amerikan otomobil endüstrisinde numara yapmasına izin veremeyiz" diye yazdı. Senatör, Çin menşeli elektrikli otomobillerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu da öne sürdü. Demokrat siyasetçi, bu araçlardaki kamera ve sensörlerin bilgi toplayabildiğini, bunların da Pekin'in eline geçebileceğini savundu.

Çinli BYD firması, ocakta Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumuna yükselmişti. Musk da aynı ay yaptığı açıklamada, "Önlem alınmazsa Çinli şirketler rakiplerini yerle bir edecek" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, şubattaki açıklamasında Çinli firmaların ürettiği elektrikli araçların ulusal güvenliği tehdit edebileceğini ileri sürmüştü. Biden, araçlardaki teknolojik sistemlerin veri toplayıp toplamadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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