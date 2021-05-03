Biden'a çok sert sözler: İnsan artığı!

Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu. Yonhap'taki habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong Gun, Biden'ın Pyongyang'ın nükleer programını ciddi tehdit olarak nitelendirmesiyle ilgili "büyük hata" yaptığını belirtti.

Biden'ın açıklamalarıyla ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Kwon, ABD'nin kontrol edilemeyen daha kötü bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Biden, Kuzey Kore'nin nükleer programının küresel güvenlik için "ciddi bir tehdit" olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'ye ilişkin politika incelemelerini tamamladıklarını ve yönetimin hedefinin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılması olduğunu kaydetmişti.

Kim'in kız kardeşinden çok sert sözler: İnsan artığı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'ın Kuzey Kore'de insan hakları durumunu eleştirerek ülkenin liderlerinin onuruna hakaret ettiğini söyledi.

Bir diğer açıklama ise Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan geldi. Yo Jong, Güney Kore'yi, kaçak aktivistlerin Kuzey Kore karşıtı bildiri yayınlamasını engelleyemediği için sert bir şekilde eleştirdi. Yo Jong, Güney Kore'ye kaçanların içinde dolar ve Pyongyang'daki hükümet karşı broşürler taşıyan balonları Kuzey Kore'ye gönderdiğini söyledi.

Global Haber'in haberine göre, Kim Jong-un'un kız kardeşi, "Güney Kore'deki insan artığının yaptığı hamleleri devletimize karşı ciddi bir provokasyon olarak görüyoruz ve buna karşılık vereceğiz" dedi.

Güney Kore, iki ülke ilişkilerinde artan gerginlik nedeniyle Aralık 2020'de sınırdan Kuzey Kore tarafına broşür ve balon gönderilmesini yasaklamıştı. Broşür göndermeyi suç sayan yasa, Aralık 2020'de parlamentoda kabul edilmiş, martta yürürlüğe girmişti.