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Dünya Biden'a böyle ateş püskürdü: Putin'e karşı zayıf davrandı
Dünya

Biden'a böyle ateş püskürdü: Putin'e karşı zayıf davrandı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'e teslim olduğunu belirterek, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 20:56:00 -
Biden'a böyle ateş püskürdü: Putin'e karşı zayıf davrandı

Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor" ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi.

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