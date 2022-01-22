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Dünya Biden'a aşı şoku! Mahkemeden döndü
Dünya

Biden'a aşı şoku! Mahkemeden döndü

Biden hükümetinin federal çalışanlar için aşı şartı kararı mahkemeden döndü.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 07:33:00 -
Biden'a aşı şoku! Mahkemeden döndü

Teksas Güney Bölgesi Federal Yargıcı Jeffrey Brown, federal çalışanlara yönelik aşı zorunluluğuna karşı çıkanların mahkemede başarı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, hükümetin bu uygulamasını engelleme kararı aldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yargıç, "ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'nin katkısı bulunmadan bir kalem darbesiyle milyonlarca federal çalışanın istihdam koşulunu etkileyecek kararı almasının, mevcut yasalara göre uzak bir durum olduğu" yorumunu yaptı.

Adalet Bakanlığı, Tıbbi Özgürlük İçin Federaller adlı bir grup tarafından açılan davada alınan bu kararı temyize götüreceğini duyurdu.

Başkan Biden, eylülde 3,5 milyon federal çalışanına yönelik, düzenli test olmaları seçeneği ile aşılanma zorunluluğu getirdiğini duyurmuş, kasımda uygulama yürürlüğe konulmuştu.

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