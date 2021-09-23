Biden yönetimine verdi veriştirdi! Çin-ABD arasında gerilim tırmanıyor

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana ikili diyaloglarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafına “iki liste” ve “üç kırmızı çizgi” sunulduğunu, ancak ABD’den şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediğini açıkladı. İsmini paylaşmak istemeyen bazı ABD’li yetkililer, basına yansıyan ifadelerinde, Çin ile kurulan temasların verimli olmadığını iddia ederek, Çin tarafını ABD’ye sert tutum sergilemek ve sonuç odaklı diyalog kurmamakla suçladı.

Çin karşılıklı saygı istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Beijing’de düzenlenen günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Zhao Lijian, yılbaşından bu yana iki ülkenin çeşitli kanallar üzerinden temasları koruduklarını hatırlatarak, “ABD gerek kamuya açık, gerekse kapalı durumlarda yaptığı açıklamalarda, Çin ile içten ve yapıcı diyalog içinde olduğunu ileri sürdü” dedi. Çin’in ABD ile temaslarında öteden beri rasyonel ve dikkatli olduğunu, tavrının değişmediğini belirten Zhao Lijian, diyaloğu olumlu karşıladıklarını, ancak karşılıklı saygı, iş birliği, koordinasyon ve çifte kazanç ilkeleri temelinde temas kurulması gerektiğini vurguladı.

“ABD, mikrofon diplomasisini takip ediyor”

Zhao Lijian, “Çin tarafı, ABD’nin diyalog öncesinde ve sonrasında gizlice Çin’e zarar veren eylemlerde bulunarak Çin’i karalamasına karşı çıkıyor. ABD ‘mikrofon diplomasisini’ takip edip yaptırım tehdidinde bulunuyor, Çin’e baskı yapıp hegemonyacı konumunu korumaya çalışıyor. Çin ABD’nin bu yaptıklarına asla ve asla izin veremeyecektir. ABD, hem diğer ülkelerin iç işlerine karışıyor, hem de Çin’i sonuç odaklı diyalog kurmamakla suçluyor. ABD’nin bu eylemi, gerçekten kabul edilemez” diye konuştu. Çinli sözcü, “Çin tarafı, iki ülkenin devlet başkanlarının vardıkları görüş birlikleri doğrultusunda diyaloğu ilerletmeye ve ikili ilişkileri geliştirmeye devam edecek. Biz, ABD tarafının Çin ile aynı yönde hareket etmesini ve varılan fikir birliklerine sadık kalıp Başkan Biden’in taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.