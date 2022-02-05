Biden yönetimine skandal Türkiye mektubu

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yer alan Yunan ve Ermeni isimlerin başı çektiği 52 kişilik bir grup, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için baskı yapan bir mektup gönderdi.

52 kişilik ABD Temsilcisinden oluşan gruba, Kongre Ermeni Grubu Eşbaşkanı Frank Pallone, Yunan Kafkas Eş Başkanı Gus Bilirakis öncülük ettiği bildirildi.

Mektuba imza atan isimler arasında hem Demokrat hem Cumhuriyetçi vekillerin de olduğu aktarıldı.

F-16'lar verilmemeli

Kongrenin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben 4 Şubat tarihli mektupta, "Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan da hedef alındı

Mektup, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve yurtiçinde, yurtdışında uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için somut adımlar atana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek sağlamamalıdır. Türkiye, ABD'nin ekonomik yaptırımları dahil tüm diplomatik araçların devreye girene kadar tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor" sözleriyle devam etti.

Mektupta ayrıca, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin yaşandığı iddia edildi. Mektupta, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına da yer verildi.