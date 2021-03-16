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Dünya Biden yönetiminden göçmen hamlesi
Dünya

Biden yönetiminden göçmen hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmen gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için Dallas'taki kongre merkezini hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 05:52:00 -
Biden yönetiminden göçmen hamlesi

AP haber ajansının Dallas Kent Konseyine dayandırdığı haberine göre, federal yönetim, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 bin kadar göçmen gencin işlemleriyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmiş olan söz konusu göçmenlerin işlemlerinin yapıldığı süreçte fiziksel koşullarının iyileştirilmesi baskısına maruz kalan Joe Biden yönetimi, Dallas'taki Kay Bailey Hutchison Kongre Merkezi'ni kullanacak.

Kongre merkezi bu haftadan itibaren bu amaçla kullanılmaya başlanacak. Federal yönetim en az 3 ay süreyle bu binayı kullanacak.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ülkenin özellikle güney eyaletlerinde, göçmen çocukların ve gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için yeni binaları hazırladığı bilgisi de Amerikan medyasına yansıdı.

20 Ocak'ta Biden'ın göreve gelmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik göçmen sayısında ciddi artışlar yaşandığı bildirilmişti.

Önceki Başkan Donald Trump'a "göçmen çocukların bakımlarını ihmal ettiği" yönünde suçlamalar yönelten Biden ve ekibi, göçmen çocuklarla ilgili sorunları çözemediği gerekçesiyle medyada eleştirilere maruz kalmıştı.

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