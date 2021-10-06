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Dünya Biden ve Şi'nin görüşeceği tarih belli oldu
Dünya

Biden ve Şi'nin görüşeceği tarih belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:45:00 -
Biden ve Şi'nin görüşeceği tarih belli oldu

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını kaydetti.

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