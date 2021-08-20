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Dünya Biden uyardı: Çok sert ve hızlı cevap veririz
Dünya

Biden uyardı: Çok sert ve hızlı cevap veririz

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan hakkında yaptığı açıklamada, Taliban'a saldırı olursa, çok sert ve hızlı bir cevap göreceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:02:00 - 2021-08-20 21:23:41
Biden uyardı: Çok sert ve hızlı cevap veririz

ABD Başkanı Joe Biden Kabil'de gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

14 Ağustos'tan bu yana binlerce kişiyi ülkeden çıkardık. ABD sözlerinin arkasında duruyor. Kadın liderler ve gazetecilere de yardımcı olacağız. 240 gazeteciyi bölgeden tahliye ettik. Kabil'de bugün biraz rötar oldu. 5 binin kişiyi dünden itibaren ülkeden çıkardık. NATO ile yakın iş birliği içindeyiz. Eve gelmek isteyen tüm Amerikalıları eve getireceğiz. Bu tahliye operasyonu riskli bir operasyon. Operasyonlarımız çekilme bitene kadar sürecek.

"Çok sert ve hızlı cevap veririz"

Taliban'a şunu çok net söyledik, bizim operasyonlarımıza bir saldırı olursa çok sert ve hızlı bir cevap görürler. Hepimiz G7'nin acilen toplanmasına karar verdik. Afganistan konusunda ortak yaklaşım belirleyeceğiz. Taliban üzerinde uluslarası baskıyı nasıl kurarız, bunu da konuştuk. Kadınlara ve çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda endişeliyiz. İnsanların çaresizlik içinde olduğu görüntülere şahit olduk.

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