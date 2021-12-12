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Dünya Biden, Rusya'yı tehdit etti
Dünya

Biden, Rusya'yı tehdit etti

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Rusya'yı uyararak yıkıcı sonuçları olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:43:00 -
Biden, Rusya'yı tehdit etti

ABD Başkanı Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde korkunç bir bedel ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylediğini dile getirdi.

7 yıldır Rusya ile Ukrayna arasında süren kriz her geçen artıyor. Savaş ihtimalinin bulunması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, ilgisini bölgeye çevirmesine neden oluyor.

Birlik gönderme masada değil

Euronews'in haberine göre; Joe Biden gazetecilere verdiği demeçte, olası bir Rus işgali durumunda Amerikan kara muharebe birliklerini Ukrayna'ya gönderme olasılığının kesinlikle masada olmadığını söyledi. Bununla birlikte Abd ve NATO'nun, savunmalarını güçlendirmek için ittifakın doğu kanadındaki ülkelere daha fazla kuvvet göndermesi gerekeceğinin altını çizdi.

"Yıkıcı sonuçları olur"

Ülkesini vuran, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği kasırgalarla ilgili açıklamasının ardından Rusya-Ukrayna meselesine değinen Biden, "Başkan Putin'e, Ukrayna'ya doğru harekete geçerse, (Ukrayna'yı işgal) bunun ülkesinin ekonomisi için yıkıcı ama gerçekten yıkıcı sonuçlarının olacağını çok açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

Daha önce de uyardığını belirtti

Geçen hafta Putin'le iki saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Rusya liderine, Ukrayna'ya yönelik bir harekat olması halinde Rusya'nın dünyadaki konumunun önemli ölçüde değişeceğini de net bir biçimde söylediğini aktardı.

G7 ülkelerinden de sert mesaj

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkelerinin, Ukrayna meselesi üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçların olacağı uyarısında bulundu.

Rusya-Umnaşha gerilimi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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