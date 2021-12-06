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Dünya Biden, Putin'i uyaracak
Dünya

Biden, Putin'i uyaracak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede, Ukrayna'yı işgal durumunda bunun ekonomik sonuçları hakkında mevkidaşını uyaracağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:36:00 -
Biden, Putin'i uyaracak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede, Ukrayna'yı işgal durumunda bunun ekonomik sonuçları hakkında mevkidaşını uyaracağı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere yarınki Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını aktaran yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek." dedi.

Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.

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