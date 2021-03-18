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Dünya “Biden, Putin’e özür borçlu”
Dünya

“Biden, Putin’e özür borçlu”

Rusya Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Koşaçev, ABD başkanı Joe Biden’in ABC’ye verdiği röportajda Putin’den katil diye bahsetmesinin kabul edilemez olduğunu söylerek, Biden’in Putin’den özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:28:00 - 2021-03-18 13:32:04
“Biden, Putin’e özür borçlu”

Münübe Yılmaz

Rusya Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD başkanı Joe Biden’in ABC’ye verdiği röportajda Putin’den katil diye bahsetmesinin kabul edilemez olduğunu söylerek, Biden’in Putin’den özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Putin’i katil ve ruhsuz sözleri ile tanımlayan Biden, ABD seçimlerine müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini açıklamıştı. Rus yetkililer, Biden’in verdiği röportajdan sonra ABD ve Rusya’nın gelecekteki ilişkileri üzerine konuşmak üzere ABD büyükelçisine acil toplantı talebinde bulundu. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Biden’in açıklamalarının Rusya’nın ABD ile iyi ilişkiler kurma konusundaki umudunu sonlandıracağını kaydederek, “Eğer konu ile ilgili Amerikan hükümetinden bir özür gelmezse bu saygısızlığın son olmayacağına şüphem kalmayacaktır. Çünkü bu tarz açıklamalar hiçbir koşul altında kabul edilebilir değildir” dedi. Biden’in Putin hakkında yaptığı yorumlara dair ABD tarafından herhangi bir açıklama ise henüz yapımadı.

 

 

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