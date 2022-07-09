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Dünya Biden, 'kürtaj'da diretiyor!
Dünya

Biden, 'kürtaj'da diretiyor!

ABD Yüksek Mahkemesinin bebek katliamı olan kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararı Biden'ı öfkelendirdi. Feminal hareketlerin gözdesi Kamala Haris ile birlikte açıklama yapan Biden mahkemenin kararını tanımadıklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2022-07-09 00:59:00 -
Biden, 'kürtaj'da diretiyor!

Amerikan Yüksek Mahkemesinin bebek katliamı kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararı feminal grupları ve kürtaj yanlılarını harekete geçirdi.

Seçim sürecinde Kamala Harris'e büyük destek veren liberal grupların isteği üzerine Biden, yardımcısı Kamala Harris ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra basın toplantısı düzenledi.

Biden konuşmasında Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını eleştirerek, "Yüksek Mahkemenin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi." yorumunu yaptı.

Kürtajın tekrar hak olarak tanınması için Kongreye de bu konuda bir yasa tasarısı geçirmesi çağrısında bulunan Biden, "Kürtaj hakkını tekrar elde etmenin en hızlı yolu, masama gelir gelmez imzalayacağım bir yasadır." ifadesini kullandı.

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