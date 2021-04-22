Biden koronavirüs aşısı hedefini tutturdu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 salgınındaki ve aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve gelmeden önce görevindeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı sözü verdiğini anımsatan Biden, "Birçok kişi bunun yapılamayacağını söyledi. Ancak bu hedefe 58. günümüzde ulaştık" dedi.

Daha sonra ilk 100 günde aşı hedeflerini 200 milyon doza güncellediklerini belirten Biden, bunu da beklenenden önce gerçekleştirerek bu hafta içinde bu hedefe ulaşmış olacaklarını kaydetti.

Aşıların 10 binlerce kişinin hayatını kurtardığını vurgulayan Biden, "Yönetimimin Amerikalıları aşılamak için gösterdiği çabadan gururluyum. Ancak daha da ziyade, Amerikan halkının gösterdiği çabadan gurur duyuyorum" dedi.

'Herkese ulaşıp, aşılamak istiyoruz'

Artık aşılamada yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Biden, "19 Nisan Pazartesi itibarıyla 16 yaşın üzerindeki herkesin aşı hakkı oldu. Herkese ulaşıp, aşılamak istiyoruz" dedi.



Birçok yetişkinin aşı için istekli olduğunu ancak genç nüfusun aşı yaptırmaya gerek olmadığını düşünebileceğini kaydeden Biden, bu kişilerin de hem kendileri hem de toplumları için aşı olması gerektiğini vurguladı.



Normalleşme için ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u kendileri için hedef koyduklarını anımsatan Biden, "4 Temmuz'da koronavirüsten de bağımsızlığımızı kutlayana kadar mayıs ve haziran aylarında yapmamız gereken işler var" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Kovid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşımı noktasındaki planlarının sorulması üzerine, "Yaklaşık 1.5 saat önce Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştüm. Onlara biraz aşı yardımı yaptık, biraz daha yapacağız. Orta Amerika'da da yardım edebileceğimiz ülkeler olduğuna inanıyorum. Ancak bu bir süreç gerektiriyor" diye konuştu.