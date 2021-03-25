Biden konuşurken yine takıldı

The Gateway Pundit’in aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, ortaya çıkan bu tür sorunlardan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutarak, “Yeni yönetimin bu tür sorunlarla insani bir şekilde ilgilenmesi gerektiğini” söyledi.

Biden, muhabirlere verdiği yanlış bilgiler nedeniyle verilen aranın ardından Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Kline'a dönerek, “Bir sonraki konuya geçiyoruz ve... Ron, kime hitap etmeliyim?” diye sordu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü, aceleyle gazetecileri salondan çıkararak, “Basın mensuplarının artık gitme vakti geldi” dedi.

Daha önce, 23 Mart'ta Fox News'de bir gazeteci, Beyaz Saray'ın Joe Biden yönetiminin resmi olarak ‘Biden-Harris yönetimi’ olarak yeniden adlandırılmasını talep ettiğini belirtmiş ve ülkeyi Biden'ın mı yoksa Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in mi yönettiğini sormuştu.

Mart ayının başlarında Biden, bir konuşmasında yanlışlıkla Kamala Harris için ‘devlet başkanı’ ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Fox News izleyicileri, Biden'ın bir ‘Truva atı’ olduğu görüşünü dile getirerek, yakında sağlık sorunları nedeniyle görevini Harris’e bırakmak zorunda kalacağını ileri sürmüştü.

Biden’in Atlanta'ya uçuşundan önce Air Force Ona’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken üç kez üst üste tökezledikten sonra düşmesi, sağlığı konusundaki endişeleri artırmıştı. Beyaz Saray, Biden'ın yaşadığı kazanın tamamen hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.