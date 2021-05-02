  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çalhanoğlu attı Milan zafer kazandı
Adana'da hareketli gece
İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp
PSG şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Dünya Biden ile Mossad arasında gizli görüşme
Dünya

Biden ile Mossad arasında gizli görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 30 Nisan Cuma günü başkent Washington'da görüştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 05:05:00 -
Biden ile Mossad arasında gizli görüşme

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Cohen'in Biden ile yapacağı görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Haberde görüşmenin, İsrail'in ABD yönetimini, 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya dönmemesi için ikna etmeye çalıştığı bir süreçte gerçekleşmesine dikkat çekildi.

ABD'den İran talebi

Cohen'in 29 Nisan Perşembe günü de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü ve ülkesinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki "derin endişelerini" dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı. Tel Aviv yönetimi, Washington'dan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim AK Parti'ye geçti
Siyaset

DEVA Partili isim AK Parti'ye geçti

CHP'nin büyük fire verdiği Torbalı'da DEVA Partili Meclis Üyesi İlknur Demirtaş, AK Parti'ye geçti.
Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor
Aktüel

Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli ikazlar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan değerlendirmelere göre, pandem..
Almanya'da ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya

Almanya'da ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Almanya'da, 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay