Biden için yolun sonu göründü! Yüzde 75'i istemiyor

ABD Başkanı Joe Biden'a olan güven, her geçen gün daha da azalıyor. Kendi partisinin seçmeni bile, Biden'ı artık koltukta görmek istemiyor.

Salı günü yayınlanan bir CNN anketinde, Demokratların sadece yüzde 25'i Biden'ın yeniden aday olmasını istiyor. Biden'ın kazanamayacağını düşünen ve yarıştan çekilmesi gerektiğine inananların oranı ise yüzde 75...

Biden'a güven, genç Demokratlar arasında en düşük seviyede. Genç Demokratların sadece %18'i partilerinin 2024 adayı olarak Biden'ı tercih ediyor.

CNN anketinin yanı sıra, Çarşamba günü New Hampshire Üniversitesi'nden yapılan ayrı bir ankette de benzer veriler elde edildi. Ankete göre, Granite Eyaletindeki Demokratların sadece yüzde 31'i Biden'ın 2024'te aday olmasını istiyor. Yüzde 59 ise görevdeki başkanın 2024'te aday olmasına karşı.

Bu ayın başlarında, bir Yahoo News/YouGov anketine katılan Amerikalıların sadece yüzde 18'inin 2024 Biden kampanyasını desteklediğini ve yüzde 64'ünün karşı çıktığını ortaya koydu.

Biden başka bir dönem de şansını deneyeceğini söylese de, görünürdeki düşüş, daha önce Beyaz Saray'da görev yapmış özellikle Cumhuriyetçi ve muhafazakar uzmanlar arasında emekli olacağına dair söylentilerin yayılmasını körüklüyor.

Sadece Cumhuriyetçiler değil, Demokratların da Biden'ın yeniden adaylığına ilişkin şüpheleri var. New York Times, kısa süre önce 'düzinelerce hüsrana uğramış Demokrat yetkiliyi ve temsilcinin' Biden'ın kenara çekilmesini umduğunu belirtti.

Sonuçları eski Başkan Donald Trump tarafından şiddetle tartışılan bir seçimi kazandıktan sonra Biden'ın, başkanlığına onay, uzun zamandır hızla düşüyor.

Bu oran, bu ayın başlarında Civiqs tarafından yapılan bir ankette yüzde 29 ile rekor düşük bir seviyeye ulaştı ve Çarşamba günü, son zamanlarda yapılan ortalama beş anket, Biden'ın onayını geçen Ocak ayında göreve başlamasından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş eğiliminde olduğunu doğruladı.

Trump'ın 2024'te yeniden aday olması beklense de, destekçileri arasındaki destek de azalıyor. Aynı CNN anketi, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli seçmenlerin %55'inin, 2024'te başka birinin partiye liderlik etmesini istediğini ortaya koydu.

Bu ay bir Emerson College anketi, Trump ve Biden'ın 2024'te tekrar karşı karşıya gelmesi durumunda, Trump'ın Biden'ı beş puan ile sollayacağını gösterdi.

Star Gazetesi