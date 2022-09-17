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Dünya Biden, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırladı
Dünya

Biden, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında enerji ve yatırım konusunda ortaklıklar kurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 07:01:00 -
Biden, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Ramaphosa bugün yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerini ve küresel sorunları ele aldı.

Ticaret, yatırım, iklim ve enerji konularının ele alındığı görüşmede, Biden, Güney Afrika-ABD Yatırım Danışmanlığı Görev Gücü'nün kurulduğunu 45 milyon dolar yatırım yapılması planlanan Sadece Enerji Dönüşümü Ortaklığı adında bir ekibin kurulduğunu duyurdu.

Görüşmede, her iki lider de Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın Afrika'daki gıda güvenliğine yönelik tehdidi başta olmak üzere ortak endişe konularını ele aldı ve iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.

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