  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı
Aktüel

Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:35:57 -
Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray'a geçiş sürecinde Trump yönetiminin iş birliği yapmayı reddetmesi üzerine eski istihbarat görevlileri, diplomat ve ulusal güvenlik uzmanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ve federal birimlere erişimi olmayan Biden ve ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Harris, resmi olmayan bir ulusal güvenlik brifingi aldı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş için işbirliği yapmayı reddettiği Biden ve Harris, Obama yönetimi ve Trump'ın eski çalışanlarıyla ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere sanal ortamda bir araya geldi.

Biden ve Harris'e ulusal güvenlik birifingi verenler arasında Obama yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı Tony Blinken, Afganistan'da görev yapan eski general Stanley McChrystal, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Powers ve Biden'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirmeyi düşündüğü kişilerden biri olan Avril Haines gibi isimler yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif
Dünya

‘Bu işin kazananı yok’ diyerek ilan ettiler! Katar'dan flaş teklif

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan abluka kararının kimseye faydası olmadığını ve çözümün diyalog o..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay