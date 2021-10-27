Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi kritik temas
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durulduğu belirtildi.