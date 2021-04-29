Biden duyurmuştu... Resmen başladı

ABD, Afganistan'dan personel ve ekipmanlarını çekmeye başladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." ifadelerini kullandı.

Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini belirtti.

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." diye konuştu.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021 tarihinde Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu.

Fakat Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.