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Dünya Biden duyurdu: Aradım ama ulaşamadım
Dünya

Biden duyurdu: Aradım ama ulaşamadım

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 22:19:00 -
Biden duyurdu: Aradım ama ulaşamadım

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını, bugün görüşeceklerini açıkladı.

Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalar yaptı.

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı.

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