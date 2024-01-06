Biden, 'Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit' diye söyledi! Trumpı hedef aldı! İşte o açıklama geldi

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

"AMERİKAN DEMOKRASİSİNE BÜYÜK TEHDİT"

Sert sözlerle Trumpı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanını "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerikayı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trumpın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasımdaki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

Trumpın 2020den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

"NAZİ ALMANYASI İLE AYNI DİLİ KULLANIYOR"

Biden, "Trump, Nazi Almanyası ile aynı dili kullanarak ABDlilerin kanının zehirlendiğinden bahsediyor. 2024 kampanyasını en iyi tanımlayan kelimeleri sosyal medyada gururla paylaşıyor, intikam, güç, diktatörlük. Trumpın kim olduğu ve ne yapmayı planladığı konusunda herhangi bir kafa karışıklığı yok. Hepimiz Donald Trumpın kim olduğunu biliyoruz. Cevaplamamız gereken soru şu, biz kimiz? Tehlikede olan şey bu. Biz kimiz? Sadece kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz ABDyiz. Dünyada her krizden, girdiğimizden her krizden daha güçlü çıkan tek milletiz" ifadelerini kullandı. Biden, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde muhtemel rakibi olarak görülen Trumpı "demokrasiye yönelik temel bir tehdit" şeklinde nitelendirdi.

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ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

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5 Kasımda yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trumpın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.