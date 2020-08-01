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Aktüel

Bıçaklı kavganın firari şüphelisini merakı ele verdi

Kayseri'deki kavgada bir kişiyi bıçaklayarak kaçan şüpheli, bir süre sonra merak edip döndüğü olay yerinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:09:15 -
Bıçaklı kavganın firari şüphelisini merakı ele verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö. ile A.D. Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi Alparslan Parkı yakınlarındaki F.Ç. ile Ö.Ş'nin bulunduğu araç kiralama ofisine gitti. Burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve bıçağın kullandığı kavgada M.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.Ö. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçaklama olayının zanlısı olduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçan Ö.Ş. merak ettiği için bir süre sonra araç kiralama ofisine yeniden geldi. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin dikkati sayesinde Ö.Ş. kavgada kullanılan 1 pompalı tüfek ve 1 bıçakla yakalandı.

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