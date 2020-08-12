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Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:00:00 -
Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi çarşı merkezinde çıkan bıçaklı kavgada olayın taraflarından iki kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Refik Cesur Bulvarı üzerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddialara göre, S.O. isimli şahıs, iş yerinin önünde bulunan İ.H. isimli şahıs ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesinin ardından taraflardan S.O. aldığı bıçak darbesiyle, İ.H. ise metal çubuk darbesiyle yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

S.O. özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kavgadan sonra olay yerinden kaçan İ.H.’yı yakalamak için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

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