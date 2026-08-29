Bıçaklı Kavgada 17 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki M.A.S. hayatını kaybetti, 45 yaşındaki H.S. ağır yaralandı. Olayın şüphelileri H.İ.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, bir başka şahıs da ağır yaralandı. Olayın failleri olduğu iddia edilen 2 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sandıklı ilçesi Cuma Mahallesi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavga ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde M.A.S. (17) isimli şahsın karın bölgesinden, H.S. (45) isimli şahsın ise kafa ve sırt bölgesinden hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.A.S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.S.'nin ise durumunun diyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili H.İ.K. ve Y.K., isimli şüpheliler suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.