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Yerel Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı
Yerel

Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı

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Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Y.A.’yı yakınları kendi araçlarıyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Kocasinan Bulvarı’nda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri sağlık görevlilerine haber verdi.

Kayseri’de Argıncık Mahallesi’nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Y.A'yı yakınları hastaneye götürmek istedi.

 

Kocasinan Bulvarı'nda otomobilleriyle trafikte tehlike yaratan yaralı yakınlarını fark eden polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

 

Ağır yaralı Y.A, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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