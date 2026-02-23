Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
Bağcılar’da bir çocuğun darbedilmesini engellemeye çalışırken 6 yerinden bıçaklanan Oğuzhan Çöpür’ün ailesine, "şikayetinizi geri çekin" tehditleri savuran 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklandı. Metro çıkışında yaşanan vahşetin ardından ailenin adres bilgilerini vererek baskı kuran çete üyelerine emniyet geçit vermedi.
Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, darbedilen bir çocuğu kurtarmaya çalışan O.Ç. bıçakla ağır yaralanmıştı.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, hastanede tedavi gören gencin babası F.Ç.’ye yönelik sistemli tehditler savurulduğunu belirledi.
Şüphelilerin, aileyi şikayetçi olmamaları yönünde mesajlarla baskı altına almaya çalıştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, babayı telefonla taciz eden ve korkutmaya çalışan şahısların kimliklerini kısa sürede belirledi.
Gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Daha önce bir kişinin tutuklandığı olayda, toplam tutuklu sayısı 4’e yükselirken ailenin güvenliği için bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı.
Gündem
Babasını 12 bıçakla katletti, kapıda bekleyen ekiplere kan donduran cevabı verdi: Öldüğünden emin olunca kapıyı açacağım
Yerel
İnegöl'de kan donduran dakikalar! Ablasının boğazına bıçak dayayan şahıs ortalığı birbirine kattı