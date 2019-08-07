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Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında

Samsun’da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında

Samsun’da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.M.Ş. (17) yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili O.F.Y. (14) ve E.S.’yi (15) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 çocuk Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
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