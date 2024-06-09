Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri! Kurban Bayramı’nda hazır olun

Mutfakta en çok kullanılan araç gereçler arasında yer alan bıçaklar çok kullanımdan dolayı zamanla kesen yeri körelir. Bıçak bileme işlemi, devamlı kullanılan ve keskinliği kaybeden bıçaklar için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Çünkü sebze meyve, et kesiminde ve birçok alanda kullanılan bıçaklar köreldiğinde kullanımı zor olur. Körelen bıçakla kurbanda düzgün kesmemiz gereken etleri kesmekte zorlanırız. Bu yüzden Kurban Bayramı öncesi sürekli kullanılan ve kesmeyen bıçakları bilemek gerekiyor. Bunun için bazı alternatif yollar bulunuyor. Evlerimizde bileme taşı yoksa bunun yerine kolayca bulabileceğiniz gazete ile bıçaklarınızı bileyebilirsiniz. Peki, bıçak bilemenin pratik yöntemleri nelerdir? Bıçak bilenirken nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar...

Bıçak ile bıçak bileme

Bıçağın keskin tarafını eğik tutarak gazeteye gelecek şekilde siler gibi sürtme işlemi yapın. Bir dakika boyunca bu işlemi uygularsanız bıçağınız eskisi gibi keskin hale gelir. - Ağzı kalınlaşmış ve oldukça körelmiş bıçakları bilemek için ise masat yerine bıçak bileme makineleri bilemek daha doğru olur.

BIÇAK NASIL BİLENİR, YÖNTEMLERİ

- Gazete Kağıtları: Gazete kağıdı alın ve üst üste gelecek şekilde olmalarını sağlayın. Gazete kağıtlarının kenar kısımlarını bıçağa yerleştirin. Bıçağın keskin tarafını eğik tutarak gazeteye gelecek şekilde siler gibi sürtme işlemi yapın. Bir dakika boyunca bu işlemi uygularsanız bıçağınız eskisi gibi keskin hale gelir.

Yaşam Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Yaşam

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Yeniakit Publisher



2022-07-08 22:56:00 - 2022-07-08 23:03:48

Bıçak ile bıçak bileme: Bıçak nasıl bilenir? Evde kolay bıçak bileme yöntemleri

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kolaylık için bıçakçıların yolunu tutmaya başladı. Körelmiş bıçaklarınızı hayata döndürün! Evde uygulayabileceğiniz pratik ve etkili bıçak bileme yöntemleri

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Mutfakta en çok kullanılan araç gereçler arasında yer alan bıçaklar çok kullanımdan dolayı zamanla kesen yeri körelir. Bıçak bileme işlemi, devamlı kullanılan ve keskinliği kaybeden bıçaklar için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Çünkü sebze meyve, et kesiminde ve birçok alanda kullanılan bıçaklar köreldiğinde kullanımı zor olur. Körelen bıçakla kurbanda düzgün kesmemiz gereken etleri kesmekte zorlanırız. Bu yüzden Kurban Bayramı öncesi sürekli kullanılan ve kesmeyen bıçakları bilemek gerekiyor. Bunun için bazı alternatif yollar bulunuyor. Evlerimizde bileme taşı yoksa bunun yerine kolayca bulabileceğiniz gazete ile bıçaklarınızı bileyebilirsiniz. Peki, bıçak bilemenin pratik yöntemleri nelerdir? Bıçak bilenirken nelere dikkat edilmelidir? İşte detaylar...

Bıçak ile bıçak bileme

Bıçağın keskin tarafını eğik tutarak gazeteye gelecek şekilde siler gibi sürtme işlemi yapın. Bir dakika boyunca bu işlemi uygularsanız bıçağınız eskisi gibi keskin hale gelir. - Ağzı kalınlaşmış ve oldukça körelmiş bıçakları bilemek için ise masat yerine bıçak bileme makineleri bilemek daha doğru olur.

BIÇAK NASIL BİLENİR, YÖNTEMLERİ

- Gazete Kağıtları: Gazete kağıdı alın ve üst üste gelecek şekilde olmalarını sağlayın. Gazete kağıtlarının kenar kısımlarını bıçağa yerleştirin. Bıçağın keskin tarafını eğik tutarak gazeteye gelecek şekilde siler gibi sürtme işlemi yapın. Bir dakika boyunca bu işlemi uygularsanız bıçağınız eskisi gibi keskin hale gelir.

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- Ağzı kalınlaşmış ve oldukça körelmiş bıçakları bilemek için ise masat yerine bıçak bileme makineleri bilemek daha doğru olur.

Çift Bıçak Yöntemi: Çift bıçak yöntemi iki bıçağın kesen bıçağın ters tarafıyla diğer bıçağın kesmeyen tarafını birbirine sürterek bıçakları keskin hale getirebilirsiniz. Bu yöntemi uygularken ellerinizi kesmemeye dikkat etmelisiniz.

Bıçak Bileme Taşı: Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çok ihtiyaç duyulacak olan bıçakları herhangi bir ucuzluk dükkanından temin edeceğiniz bıçak bileme taşıyla bileyebilirsiniz.

Bileme taşıyla jilet gibi olan bıçaklarla etleri anında parçalayabilir, yiyecekleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Bıçak bilenirken uygulanan kenar türü, bıçak ağzının keskinliğini ve dayanıklılığını belirlemektedir. Uygulanan açı 30-40 ° arasında olmalıdır. Bileme işi büyük özen ile yapılmalıdır.

- Yemek Tabağı Tabanı: Yemek tabağının alt kısmını, daha büyük bıçakları keskinleştirmek için tercih edebilirsiniz. Yemek tabağının altını kullanarak bıçakları keskinleştirmek isterseniz, tabağı bir bez üzerine ters çevirin ve kaymasını önleyiniz.

- Porselen Kupa Altı: Porselen kupaların altında genellikle cilasız bir kısım yer alır. Alçı taşına benzer bu kısım bıçakları keskinleştirmek için işinize yarayacaktır.

- Zımpara kağıdı: Zımpara uygulayarak bıçağı bileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bileme taşı da satın alabilir ve bıçağı kolay yoldan bileyebilirsiniz.

Bıçak hangi taşla bilenir?

En yaygın üç bileme taşı türü, yağ taşları, su taşları ve elmas taşlarıdır. Bu taşların her birinin, kullanıcıların keskinleştirme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek kendi avantajları vardır. Bıçak bileme yağ taşı çeşitleri, birçok kullanıcının aşina olduğu popüler bileme taşlarıdır.