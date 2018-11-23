Biberiyenin bu faydalarına şaşıracaksınız

BİBERİYE NEDİR?

Biberiye yağı faydalarından önce biberiye bitkisinden söz etmek gerek. Fesleğen, lavanta ve adaçayı ailesinin bir üyesi olan biberiye bitkisi genellikle Akdeniz ikliminde yetişiyor. Dillere destan olan biberiye yağı da bu bitkinin yapraklarından elde ediliyor. Hatta biberiye yağının geçmişi Antik Çağ'a kadar uzanıyor

BAŞ AĞRISINA KESİN ÇÖZÜM

Biberiye yağının mucizevi etkilerinden biri de baş ağrısını kısa bir masaj sonrasında geçirmesi. Başınız ağrıdığı zaman birkaç damla biberiye yağıyla masaj yapabilir ya da bileklerinizin üzerine bu yağdan biraz damlatabilirsiniz. Kısa bir süre sonra ağrıdan eser kalmayacak.

CİLDE PARLAK VE CANLI BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR

Canlı ve parlak bir cilt için bir tek biberiye yağı size yeter. Biberiye yağının başlıca etkilerden biri de kan dolaşımını hızlandırması. Bunun yanına besleyici vitaminler de eklendiğinde sonuçların mükemmelliğine şaşıracaksınız. Dilerseniz biberiye yağı içerisine biraz da zeytinyağı ekleyerek çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

BİBERİYE YAĞIYLA ATIN HAFIZAYA

Biberiye yağının eşsiz kokusu ve içeriği hafızanın güçlenmesinde çok etkili. Okula giden bir çocuğunuz varsa ya da her şeyi sürekli unutuyorsanız evinizin bazı köşelerine ya da kıyafetlerinize çok az miktarda biberiye yağı damlatabilirsiniz. Sonuçlara inanamayacaksınız.

SAÇ DERİSİNİ BESLEYİP, CANLANDIRIR

Biberiye yağının cilt güzelleştirme etkisinden saçlarınız için de faydalanabilirsiniz. Saç diplerinize biberiye yağıyla masaj yapıp kan dolaşımını hızlandırabilir, kokusuyla kendinizden geçebilir ev sonrasında da güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Ayrıca biberiye yağının saçların beyazlamasını yavaşlattığı da söyleniyor.

BİR MASAJLA ÇOK KALORİ YAK

Biberiye yağının zayıflatıcı etkisinden faydalanmak için özellikle kilo probleminizin olduğu bölgelere düzenli olarak masaj yapmanız gerekiyor. Yağlanmanın fazla olduğu yere biberiye yağıyla yapılan masaj, bu istenmeyen yağların parçalanmasını sağlıyor. Elbette spor ve diyetle de bunu desteklemek şart.

RAHATLATICI BİR ETKİSİ VAR

Biberiye yağının insanı rahatlatan ve içinin huzur dolmasını sağlayan bir etkisi var. Stresli olduğunuz dönemlerde bileklerinize ya da avuç içlerinize biberiye yağı damlatabilirsiniz. Ardından uzun zamandır yolunu gözlediğiniz rahatlama hissine kavuşacaksınız.