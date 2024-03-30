  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Biberin acı olup olmadığını anlamanın tüyosu belli oldu
Gıda

Biberin acı olup olmadığını anlamanın tüyosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-30 12:08:00 -
Biberin acı olup olmadığını anlamanın tüyosu belli oldu

Biberin acı mı yoksa tatlı mı olduğunu anlamanıza yarayacak aşçılık tüyosu belli oldu. İşte detaylar...

Biberi bazıları acı bazıları ise tatlı seviyor. Bazı insanlar pazardan, marketten biber alırken acı mı yoksa tatlı mı olduğu konusunda ise bazen tereddüt yaşıyor ve nasıl olduğunu bilmiyorlar.

Oysa biberin görüntüsüne bakarak çok net bir şekilde acı mı tatlı mı olduğunu anlamak mümkün. İşte detaylar...

ACI BİBER NASIL ANLAŞILIR?

Acı biberin acılığı, keskin kokusu ve genzi yakması ile anlaşılabilir. Acı biberlerin çekirdeklerini temizlerken de acılığı hissedilebilir. En etkili yöntem ise sert ve kırılgan olan biberi ortadan ikiye kırmak ve hafifçe koklamaktır.

TATLI BİBER NASIL ANLAŞILIR?

Biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamak için birkaç yöntem vardır. Biberin sapı ile gövdesinin birleştiği kısımda bulunan taç yapraktaki yıldız şeklindeki çıkıntıların sayısı 5 veya daha 5’ten az ise o biber tatlıdır. Yıldız sayısı 6 veya daha fazla ise o biber kesinlikle acıdır.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Modern yaşamın sorunu: Gıda intoleransı
Modern yaşamın sorunu: Gıda intoleransı

Sağlık

Modern yaşamın sorunu: Gıda intoleransı

Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!
Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!

Dünya

Gıda takviyesi dehşeti yaşattı!

30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!
30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!

Ekonomi

30’dan fazla ülkeye ihraç yapıyordu… 65 yıllık Türk gıda devi iflas etti!

Takviye gıda tehlikesi dalga dalga yayılıyor!
Takviye gıda tehlikesi dalga dalga yayılıyor!

Dünya

Takviye gıda tehlikesi dalga dalga yayılıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23