Biberin acı olup olmadığını anlamanın tüyosu belli oldu

Biberi bazıları acı bazıları ise tatlı seviyor. Bazı insanlar pazardan, marketten biber alırken acı mı yoksa tatlı mı olduğu konusunda ise bazen tereddüt yaşıyor ve nasıl olduğunu bilmiyorlar.

Oysa biberin görüntüsüne bakarak çok net bir şekilde acı mı tatlı mı olduğunu anlamak mümkün. İşte detaylar...

ACI BİBER NASIL ANLAŞILIR?

Acı biberin acılığı, keskin kokusu ve genzi yakması ile anlaşılabilir. Acı biberlerin çekirdeklerini temizlerken de acılığı hissedilebilir. En etkili yöntem ise sert ve kırılgan olan biberi ortadan ikiye kırmak ve hafifçe koklamaktır.

TATLI BİBER NASIL ANLAŞILIR?

Biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamak için birkaç yöntem vardır. Biberin sapı ile gövdesinin birleştiği kısımda bulunan taç yapraktaki yıldız şeklindeki çıkıntıların sayısı 5 veya daha 5’ten az ise o biber tatlıdır. Yıldız sayısı 6 veya daha fazla ise o biber kesinlikle acıdır.



ÖNE ÇIKAN VİDEO