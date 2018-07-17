THY - Trabzon
0553 313 94 23

Biber nasıl saklanır?

Evde biberlerimiz var ve bunları uzun süre saklamayı düşünüyorsanız saklama işlemi için ise en uygun mevsim yaz aylarına yakın zamanlardır.

17 Temmuz 2018 Salı 17:30
Biber nasıl saklanır?

Evimizde mevcut yeşil biberler için yapacağımız ilk şey, ilk önce biberlerimizin içerisinde yer alan çekirdeklerin çıkartılması işlemidir. Daha sonra ise yemeklik olacak şekilde isteğimize göre doğruyoruz.

Kapya biberlerimiz için ise; yeşil birberde olduğu gibi doğranıp saklanabilir ya da kapya biberlerimizi ilk önce közleyip, daha sonra soyarak poşet içerisinde muhafaza edebiliriz. Közleme işlemi ise 250 derecede, fırınımızı, ızgara ayarına getirip biberlerimizi ise çevirerek pişiririz.

Biberleri saklama işleminde bazı dikkat edilmesi gereken hususlar vardır; biberimizi soyup içini ayıklarken mutlaka eldiven kullanmalıyız. İşlem bittikten sonra da muhafaza etmek üzere, biberlerimizi saklama poşetlerine yerleştirmeliyiz.

Poşetlerin içerisine biberleri yayarak ve daha sonra da poşetlerin havasını alarak üst üste yerleştiriyoruz. Derin dondurucuya koyarken de derin dondurucunun arka kısımlara çok yerleştirmemeye dikkat ediyoruz.

Kapya gibi daha uzun ve geniş olan biberlerimizi saklama poşetlerine yerleştirirken çok fazla üst üste gelmemesine ve sıkışmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Eğer kapya biberlerimizi saklama sonrası çıkardığımızda, turşu yapacak isek içerisine zeytinyağı, sarımsak, sirke, şeker ve dereotu vb. ekleyerek biberlerimizi saklayıp muhafaza edebiliriz. Bu biberlerimizi yemeklerde ve salatalarımızda da kullanabiliriz.

Sofralarımızda gayet güzel ve lezzetli olmaktadır. Yaz aylarında bu işlemi yaparak; ayrıca kışın mevcut biberi bulamadığımız için güzel bir şekilde kış aylarında da tüketmiş oluruz.

Hem normal yeşil biberlerimizi hem de kapya türü biberlerimizi derin dondurucularda saklamak üzere aynı yere ve saklayacağımız biberlerimizi çok sıkıştırmadan muhafaza etmeliyiz. Biberlerimiz dondurucularda, koyduğumuz andaki gibi taze ve canlı kalarak kullanıma hazır halde beklemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:30
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. mutfak
  5. biber nasıl saklanır*
  6. kadın aile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biber nasıl saklanır?
    1. Biber nasıl saklanır?
    2. MEB bursluluk sınavı İOKBS sonuçları..
    3. Kapıkule'den rekor yolcu girişi
    4. Bedelli askerlik yapacak olan..
    5. Evde sucuk nasıl yapılır?
    6. İsrail parlamentosunun skandal kararı..
    7. Trump'tan flaş NATO çıkışı
    8. Sirke nasıl saklanmalıdır?
    9. Muhalefetin içler acısı durumu!
    10. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
    12. Lohusa şerbeti nasıl yapılır?
    13. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    14. Trump'tan flaş NATO ve Rusya açıklaması!
    15. Bomba iddia! İnce'nin sarhoş olduğunu..
    16. Aref Ghafouri öldü mü?
    17. CHP'li Tuncay Özkan: Tartışmalar doğru..
    18. Edirne'de şiddetli fırtına! Festival..
    19. Galatasaray'da Gomis depremi
    20. FETÖ ile mücadele Rumen basınında..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?