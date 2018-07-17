Biber nasıl saklanır?

Evimizde mevcut yeşil biberler için yapacağımız ilk şey, ilk önce biberlerimizin içerisinde yer alan çekirdeklerin çıkartılması işlemidir. Daha sonra ise yemeklik olacak şekilde isteğimize göre doğruyoruz.

Kapya biberlerimiz için ise; yeşil birberde olduğu gibi doğranıp saklanabilir ya da kapya biberlerimizi ilk önce közleyip, daha sonra soyarak poşet içerisinde muhafaza edebiliriz. Közleme işlemi ise 250 derecede, fırınımızı, ızgara ayarına getirip biberlerimizi ise çevirerek pişiririz.

Biberleri saklama işleminde bazı dikkat edilmesi gereken hususlar vardır; biberimizi soyup içini ayıklarken mutlaka eldiven kullanmalıyız. İşlem bittikten sonra da muhafaza etmek üzere, biberlerimizi saklama poşetlerine yerleştirmeliyiz.

Poşetlerin içerisine biberleri yayarak ve daha sonra da poşetlerin havasını alarak üst üste yerleştiriyoruz. Derin dondurucuya koyarken de derin dondurucunun arka kısımlara çok yerleştirmemeye dikkat ediyoruz.

Kapya gibi daha uzun ve geniş olan biberlerimizi saklama poşetlerine yerleştirirken çok fazla üst üste gelmemesine ve sıkışmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Eğer kapya biberlerimizi saklama sonrası çıkardığımızda, turşu yapacak isek içerisine zeytinyağı, sarımsak, sirke, şeker ve dereotu vb. ekleyerek biberlerimizi saklayıp muhafaza edebiliriz. Bu biberlerimizi yemeklerde ve salatalarımızda da kullanabiliriz.

Sofralarımızda gayet güzel ve lezzetli olmaktadır. Yaz aylarında bu işlemi yaparak; ayrıca kışın mevcut biberi bulamadığımız için güzel bir şekilde kış aylarında da tüketmiş oluruz.

Hem normal yeşil biberlerimizi hem de kapya türü biberlerimizi derin dondurucularda saklamak üzere aynı yere ve saklayacağımız biberlerimizi çok sıkıştırmadan muhafaza etmeliyiz. Biberlerimiz dondurucularda, koyduğumuz andaki gibi taze ve canlı kalarak kullanıma hazır halde beklemektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.