Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, polisin kapıyı kırıp CHP Genel merkezine girdiği dakikalarda yaptığı paylaşım nedeniyle CHP’lilerin öfkesini çekti. Kaftancıoğlu köpeğinin ayaklarını havaya kaldırmış fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Nalları dikmiş Rocky rahatlığında! İyi pazarlar” ifadelerini kullanması parti tabanını kızdırdı.
CHP Genel Merkezi, Ankara Valiliğinin 'binanın boşaltılması' yönündeki talimatıyla hareketli saatler yaşarken, polis kapıyı kırarak içeri girdi. Biber gazından göz gözü görmediği sırada CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı CHP tabanının tepkisini çekti.
Kaftancıoğlu'nun kendi köpeğinin fotoğrafını paylaşarak “Nalları dikmiş Rocky rahatlığında! İyi pazarlar" sözleri bulunması, CHP içinde yaşanan krize karşı ‘umurumda değil’ olarak yorumlandı.
