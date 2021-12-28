Biber dolması nasıl yapılır? Köz kırmızı biberden yapılan tarifler
Anne eli değmiş gibi: Kolay biber dolması tarifi
Kolay biber dolması tarifi ile sofralarda anne eli değmişcesine lezzetli bir dolma yapabileceksiniz.İşte kolay tarif
Biber Dolması tarifi
Malzemeler
- Yarım kg dolmalık biber
- Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Maydanoz
- 2-3 adet domates
- Karabiber
- Tuz
- Nane
- Sıvı yağ-Zeytinyağı
Nasıl yapılır
Dolmalık biberlerimizi temizleyelim. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım. Domatesin kenarlarını biberlerin üstünü kapatmak için kullanacağız o yüzden önce kapatmak için kullanacaklarımızı kesersek daha iyi olur. İçini yemek harcında kullanabiliriz. Bir kaba hazırladığımız soğan, pirinç, salça, maydanoz, domates, karabiber, tuz, nane ve çok az sıvı yağı ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra bu harcı biberlere dolduralım. Harcı doldurduğumuz biberleri, tencereye dizelim. Harcı yaptığımız kabın içine sıcak su koyalım. O artık göz kararı olacak biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğumuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyelim ve eritelim. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına gelene kadar dökelim. Kestiğimiz domateslerle biberlerin üstünü kapatalım. Daha sonra biberlerin üstüne çok az sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim. Kısık ateşte yemeğimizi pişirelim. Afiyet olsun.
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Kırmızı biber çorbası tarifi
Malzemeler
- 2 adet kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı un
- 1/2 su bardağı süt
- 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığısıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?
Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin. Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun. Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. Karıştırın. 6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayıp, bir süre piştikten sonra blender ile çorbayı ezin. Yarım su bardağı sütü ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın. Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır? Kolay tarif
Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin. Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun. Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. 6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin.
Közlenmiş kırmızı biber salatası tarifi nasıl yapılır?
Biberlerin içini çıkartıp yıkayıp fırında közleyip kabuklarını soyuyoruz. Küp küp doğrayıp karıştırma kabına koyuyoruz. Üzerine doğranmış, maydanoz, dereotu, tuz, limon suyu, zeytinyağı ve sarımsağı alarak karıştırıyoruz. Afiyet olsun
Kırmızı biber sosu kışlık nasıl yapılır?
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Kışlık kırmızı biberli sos tarifi nasıl yapılır?
Önce biberleri küp küp doğrayalım. Sarımsakları ve tuzunu ekleyip 5 dk daha pişirelim. Sonra maydanoz ve sirkeyi ekleyip altına kapatalım. Sıcak sıcak kavanoza koyup, kapağını kapatıp, ters çevirip, soğuyana kadar kalsın.
Közlenmiş kapya biberden çorba tarifi
Malzemeler
- 2 tane közlenmiş kırmızı biber
- 1,5 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı su
- 1 çay bardağı süt
- Sıvı yağ
- Üzeri için;
- Kaşar peyniri rendesi ( isteğe bağlı )
Kapya biberden çorba nasıl yapılır?
Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz bu aşamada yağ kullanmıyoruz. Kavurlan una közlenmiş biberleri ekliyoruz. Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekliyoruz. Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakıyoruz. Biraz piştiği zaman blenderdan geçiriyoruz. Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatıyoruz. Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekliyoruz ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis ediyoruz. Miss gibi köz kokusunu seviyorsanız deneyin derim. Afiyet olsun.
Kışlık yağlı kırmızı biber turşusu nasıl yapılır?
Biberleri temizleyelim kare kare doğrayalım. Bir yandan da bir tencereye sirke, tuz, yağ ve şekeri atıp, kaynatalım. Doğradığımız biberleri kaynayan suya atalım 3 -4 dakika tutup bir kaba çıkaralım. (Hafif diri kalmış olacak zaten bekledikçe yumuşuyor. ) Sarımsak ve maydanozları temizleyip doğrayalım.