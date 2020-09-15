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Spor Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek
Spor

Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:26:47 -
Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Biatlon Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı kamp yarın başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 yılı faaliyet programında bulunan kampın 3 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi:

Kadınlar: Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi (Kastamonu), Özdenur Özden (Kastamonu), Betül Demir (Kars), Eylül Sarı (Hakkari)

Erkekler: Barış Oduncu (Bitlis), Alican Dayan (Hakkari), Metehan Türkeş (Ankara), Volkan Oğur (Ağrı).

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