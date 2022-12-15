Bi kendine gel artık Icardi! Sonunda bunu da yaşadı...

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, saha içindeki performansı kadar saha dışında yaşadığı olaylarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile resmi olarak boşanan Arjantinli yıldız için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Arjantin basınına göre; Wanda Nara, kendisi ile kalmak isteyen Mauro Icardi'yi evden kovdu.

FIFA Dünya Kupası arasına Süper Lig'de 2. sırada yer alarak giren Galatasaray, sezon başında dünyaca ünlü birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Sarı - kırmızılı formayla gösterdiği performans; taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan golcü futbolcu, saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle sık sık konuşulan Mauro Icardi, Dünya Kupası arasında sakatlanmış ve izin alarak tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmişti.

Ancak burada Mauro Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki El Trece TV'de ekranlara gelen "Socios del espectaculo" programında moderatör Adrian Pallares, Mauro Icardi için, "Türkiye'de ne dedi?" ifadelerini kullandı.

Pallares, Icardi'nin kulübü Galatasaray'a sakatlığının tedavisi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini dile getirdiğini söyledi. Programda yer alan bir diğer isim olan gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk medyasına göre; Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Hayır. Bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için ortaya çıkarılan bir şeydi. Galatasaray, bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor." şeklinde konuştu.

Bir diğer yorumcu Paulo Varela ise "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor ama Icardi'nin ne zaman döneceği bilinmiyor." dedi.

Öte yandan Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara'nın çalkantılı hayatı gündem olmaya devam ederken, ikiliyle ilgili Arjantin'den yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Tiempo'da yer alan habere göre; Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gitti ve Wanda Nara ile birlikte kullandıkları Santa Barbara'daki evinde kalmak istedi.

NARA, ICARDI'Yİ EVDEN KOVDU

Haberde, Icardi'nin evde kalmasını istemeyen Wanda Nara'nın 29 yaşındaki oyuncuyu kovduğu öne sürüldü. Ayrıca Arjantinli golcünün bir arkadaşının evinde kaldığı ifade edildi.